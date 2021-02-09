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РИА Новости
РИА Новости

Боррель намерен предложить новые санкции против России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о намерении предложить новые санкции в отношении России.В источнике
Подробнее о событии

Боррель намерен инициировать новые санкции против России

RT на русском10:47

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель намерен предложить новые санкции в отношении России

Эхо Москвы11:32

Боррель лично предложит лидерам ЕС новые санкции против России

Взгляд.ру09:50

Не зря съездил: Боррель сам предложит ЕС новые санкции против России

Вести.Ru09:56

ЕС обсудит возможность санкций против России на встрече глав МИД 22 февраля

ТАСС09:51

Боррель намерен предложить новые санкции против России

РИА Новости11:06

Боррель допустил ввод новых санкций против России

Lenta.ru09:29

Верховный представитель Евросоюза Боррель допустил ввод новых санкций против РФ

РК-Ньюс11:58
Интересное

Медиакорпорация Китая рассказала о гала-концерте по случаю праздника Весны

В ходе встречи с представителями СМИ организаторы гала-концерта рассказали об особенностях готовящегося шоу, которое будет показано в прямом эфире 11 февраля – в канун Нового года по лунному календарю.
Большая Азиявчера в 16:03

Переславль-Залесский получит 400 млн рублей на развитие медицины

Город Переславль-Залесский Ярославской области получит около 400 млн руб. в рамках пятилетней программы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщил 9 февраля губернатор Дмитрий Миронов во время посещения города, где он побывал в новом отделении по лечению больных COVID-19.
Коммерсантъ Ярославль10:01

Депутата от КПРФ Николая Бондаренко обвинили в коррупции из-за донатов на YouTube

Саратовское отделение «Единой России» обвинило депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко в возможной коррупции из-за получения донатов и доходов от рекламы на своем Youtube-канале «Дневник депутата».
Дождь06:52

В ростовской больнице умер мужчина, у которого извлекли ручку из головы

Мужчина, госпитализированный из СИЗО-3 в ростовскую больницу с шариковой ручкой в голове, которая прошла через глаз и мозг, скончался, сообщил РИА Новости представитель областного ГУФСИН РФ.
РИА Новости08:44