В ходе встречи с представителями СМИ организаторы гала-концерта рассказали об особенностях готовящегося шоу, которое будет показано в прямом эфире 11 февраля – в канун Нового года по лунному календарю.
Город Переславль-Залесский Ярославской области получит около 400 млн руб. в рамках пятилетней программы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщил 9 февраля губернатор Дмитрий Миронов во время посещения города, где он побывал в новом отделении по лечению больных COVID-19.
Саратовское отделение «Единой России» обвинило депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко в возможной коррупции из-за получения донатов и доходов от рекламы на своем Youtube-канале «Дневник депутата».