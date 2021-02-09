Медиакорпорация Китая рассказала о гала-концерте по случаю праздника Весны

В ходе встречи с представителями СМИ организаторы гала-концерта рассказали об особенностях готовящегося шоу, которое будет показано в прямом эфире 11 февраля – в канун Нового года по лунному календарю.