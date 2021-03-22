Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что санкции Китая против Евросоюза неприемлемы, и призвал Пекин к диалогу с Брюсселем, а не к конфронтации. Об этом он сказал по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам.

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С чего всё началось Меры коснутся 10 европейских парламентариев, ученых и политиков, а также 4 юрлиц за вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района. Московские новости вчера в 14:42