Боррель назвал ответные санкции КНР против ЕС неприемлемыми
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что санкции Китая против Евросоюза неприемлемы, и призвал Пекин к диалогу с Брюсселем, а не к конфронтации. Об этом он сказал по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам.В источнике
С чего всё началось
Меры коснутся
10 европейских парламентариев, ученых и политиков, а также 4 юрлиц за вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района.
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