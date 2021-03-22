Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Видео
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РБК

Боррель назвал ответные санкции КНР против ЕС неприемлемыми

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что санкции Китая против Евросоюза неприемлемы, и призвал Пекин к диалогу с Брюсселем, а не к конфронтации. Об этом он сказал по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам.В источнике
С чего всё началось
Меры коснутся
 10 европейских парламентариев, ученых и политиков, а также 4 юрлиц за вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Подробнее о событии

В Евросоюзе назвали неприемлемым решение Китая ввести ответные санкции

ТК Звезда17:52

Во Франции возмутились ответными санкциями Китая против представителей Евросоюза

Комсомольская правда17:07

В МИД Франции назвали неприемлемым введение Китаем санкций против представителей ЕС

ТАССвчера в 14:11

«Хватит читать нам нотации»: Китай вводит ответные санкции против Евросоюза

Евразия Dailyвчера в 14:45

Боррель считает неприемлемыми ответные санкции Китая против Евросоюза

RT на русскомвчера в 15:27

А нас-то за что? Франция не согласна с китайскими санкциями против ЕС

ИА Красная Веснавчера в 14:41

Китай предупредили о последствиях из-за жестких санкций против ЕС

Lenta.ruвчера в 15:59
Интересное

Новак: Производство СПГ в России вырастет до 140 млн тонн к 2035 году

Согласно Программе, в ближайшее время на территории Российской Федерации при государственной поддержке планируется организовать освоение и производство 7 технологий и 54 наименований оборудования для сегмента СПГ.
Российская газетавчера в 05:59