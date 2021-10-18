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Боррель назвал рост цен на энергоресурсы в Европе частью «геополитической борьбы»

Европейский союз считает повышение цен на энергоресурсы в Европе геополитической проблемой, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время брифинга.
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Боррель отмечает, что стоимость «голубого топлива» должна изучаться с геополитической точки зрения.
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В списке мер преодоления кризиса указано, что странам Европы надо самим предоставить финансовую поддержку своим гражданам, наиболее пострадавшим от роста цен на энергию.
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Боррель также назвал ситуацию с ростом цен на газ в Европе "идеальным штормом, когда много объективных факторов совпали по времени".
ТАСС

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ЕС считает повышение цен на энергоресурсы геополитической проблемой
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Глава дипломатии Евросоюза Боррель признал, что рост цен на газ — геополитическая проблема
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Боррель назвал рост цен на энергоресурсы в Европе частью «геополитической борьбы»
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