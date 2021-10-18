RT на русскомБоррель назвал рост цен на энергоресурсы в Европе частью «геополитической борьбы»Европейский союз считает повышение цен на энергоресурсы в Европе геополитической проблемой, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время брифинга.RT на русскомБоррель отмечает, что стоимость «голубого топлива» должна изучаться с геополитической точки зрения.Banki LoansВ списке мер преодоления кризиса указано, что странам Европы надо самим предоставить финансовую поддержку своим гражданам, наиболее пострадавшим от роста цен на энергию.ИзвестияБоррель также назвал ситуацию с ростом цен на газ в Европе "идеальным штормом, когда много объективных факторов совпали по времени".ТАССЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомИзвестияГазета.RuПодробнее о событииЕС считает повышение цен на энергоресурсы геополитической проблемойТАСС13:01Глава дипломатии Евросоюза Боррель признал, что рост цен на газ — геополитическая проблемаBanki Loans13:01Боррель назвал рост цен на энергоресурсы в Европе частью «геополитической борьбы»RT на русском12:05ЕС назвал повышение цен на энергоресурсы геополитической проблемойИзвестия12:35Евросоюз счел повышение цен на энергоресурсы геополитической проблемойМосква 2412:21Европейский союз признал повышение цен на газ геополитической проблемойИА Красная Весна12:38ЕС считает повышение цен на энергоресурсы геополитической проблемойГазета.Ru12:04Показать ещёОценить5Поделиться