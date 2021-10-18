Европейский союз считает повышение цен на энергоресурсы в Европе геополитической проблемой, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время брифинга.
Как следует из данных платформы RBP, "Газпром" не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину на ноябрь на аукционе в понедельник, которые были предложены "Оператором ГТС Украины".
Посол Франции в Белоруссии Николя де Лакост в своем обращении к белорусам пояснил причину отъезда из Минска: он не вручил верительные грамоты, так как Париж не признал итоги выборов президента Белоруссии в 2020 году.