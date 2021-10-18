Посол Франции в Минске заявил, что не вручил верительные грамоты из-за непризнания выборов

Посол Франции в Белоруссии Николя де Лакост в своем обращении к белорусам пояснил причину отъезда из Минска: он не вручил верительные грамоты, так как Париж не признал итоги выборов президента Белоруссии в 2020 году.