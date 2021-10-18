Будьте в Плюсе

Боррель назвал рост цен на энергоресурсы в Европе частью «геополитической борьбы»

Европейский союз считает повышение цен на энергоресурсы в Европе геополитической проблемой, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время брифинга.
RT на русском
Цены на газ «должны рассматриваться с геополитической точки зрения», подчеркнул он.
RT на русском
В списке мер преодоления кризиса указано, что странам Европы надо самим предоставить финансовую поддержку своим гражданам, наиболее пострадавшим от роста цен на энергию.
Известия
Как следует из данных платформы RBP, "Газпром" не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину на ноябрь на аукционе в понедельник, которые были предложены "Оператором ГТС Украины".
ТАСС

Подробнее о событии

ЕС считает повышение цен на энергоресурсы геополитической проблемой
ТАСС13:01
Глава дипломатии Евросоюза Боррель признал, что рост цен на газ — геополитическая проблема
Banki Loans13:01
ЕС назвал повышение цен на энергоресурсы геополитической проблемой
Известия12:35
Европейский союз признал повышение цен на газ геополитической проблемой
ИА Красная Весна12:38
Евросоюз счел повышение цен на энергоресурсы геополитической проблемой
Москва 2412:21
Боррель назвал рост цен на энергоресурсы в Европе частью «геополитической борьбы»
RT на русском12:05
ЕС считает повышение цен на энергоресурсы геополитической проблемой
Газета.Ru12:04

Интересное

Посол Франции в Минске заявил, что не вручил верительные грамоты из-за непризнания выборов

Посол Франции в Белоруссии Николя де Лакост в своем обращении к белорусам пояснил причину отъезда из Минска: он не вручил верительные грамоты, так как Париж не признал итоги выборов президента Белоруссии в 2020 году.
РИА Новости09:50

Глава сената Чехии сообщил, что президент страны Земан не может исполнять свои обязанности

Глава сената Чехии Милош Выстрчил заявил, что госпитализированный президент страны Милош Земан не может исполнять полномочия, сообщает местная радиостанция Radio Prague International.
РИА Новости12:53

В Подмосковье полицейский ранил девушку из пистолета, защищая ее от напавшего алабая

Сотрудник полиции применил табельное оружие, чтобы защитить девушку от напавшего на нее алабая в поселке Ильинский в Подмосковье, в результате девушка получила ранение и была госпитализирована.
ТАСС10:27

Путин предложил выплату в один миллион рублей за третьего ребенка на Дальнем Востоке

Владимир Путин предложил выплачивать семьям из Дальневосточного федерального округа по миллиону рублей за рождение третьего ребенка или последующих детей, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости11:14

«Витязь» опроверг сообщения о драке спецназовцев во время испытаний на краповые береты

Ранее в социальных сетях распространились видео и сообщения о том, что на испытаниях на Кавказе на краповые береты бойцов спецназа Росгвардии якобы были драки и конфликты.
РИА Новости10:10