Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Видео
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

Боррель обвинил Россию в незаинтересованности в улучшении отношений с ЕС

У России отсутствует интерес к нормализации отношений с Европой. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, опубликованном 7 февраля на сайте Европейской службы внешних связей.В источнике
Взгляд.ру
Аргументы и Факты
РЕН ТВ
Газета.Ru
Московский Комсомолец
ПРАЙМ
РИА Новости
News.ru
RT на русском
Ридус
Mockva.ru
Известия
Подробнее о событии

В Европе заявили об отдалении России от Евросоюза

Lenta.ruвчера в 15:51

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что Россия отдаляется от Евросоюза

Московский Комсомолецвчера в 15:27

Боррель считает, что Россия не заинтересована в улучшении отношений с ЕС

ТАССвчера в 14:20

Боррель заявил, что Россия отдаляется от Евросоюза

РИА Новостивчера в 14:51

ЕС может ввести санкции против РФ в связи с ситуацией в области соблюдения прав человека

Говорит Москвавчера в 14:31

Боррель подвёл итоги переговоров с Лавровым

RT на русскомвчера в 15:06

Глава дипломатии ЕС заметил отдаление ЕС и России

Интерфаксвчера в 14:38