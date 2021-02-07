Боррель обвинил Россию в незаинтересованности в улучшении отношений с ЕС
У России отсутствует интерес к нормализации отношений с Европой. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, опубликованном 7 февраля на сайте Европейской службы внешних связей.В источнике
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