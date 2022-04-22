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Боррель обвинил Россию в отказе от переговоров по Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия не хочет вести переговоры с иностранными государствами по урегулированию на Украине.
РБК
Дипломат рассказал, что после недавних переговоров с Путиным канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что российский лидер не хочет «говорить о переговорах» и «готовит большое наступление на Донбассе».
Lenta.ru
Боррель отметил, что свою позицию российский лидер показал после визита в Москву канцлера Австрии Карла Нехаммера, который состоялся 11 апреля.
Деловое.ТВ
Нехаммер отметил, что президент России «готовит большое наступление в Донбассе», пишет агентство.
Ведомости

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Боррель: Путин говорит нет переговорам с Украиной
БИЗНЕС Online04:55
Глава евродипломатии Боррель считает, что Россия не хочет вести переговоры по Украине
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