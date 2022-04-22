РБКБоррель обвинил Россию в отказе от переговоров по УкраинеГлава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия не хочет вести переговоры с иностранными государствами по урегулированию на Украине.РБКДипломат рассказал, что после недавних переговоров с Путиным канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что российский лидер не хочет «говорить о переговорах» и «готовит большое наступление на Донбассе».Lenta.ruБоррель отметил, что свою позицию российский лидер показал после визита в Москву канцлера Австрии Карла Нехаммера, который состоялся 11 апреля.Деловое.ТВНехаммер отметил, что президент России «готовит большое наступление в Донбассе», пишет агентство.ВедомостиЧитать далееСвернутьРБКРБКВечерняя МоскваТелеканал 360°REGNUMЦарьградГазета.RuКомсомольская правдаЯмал-МедиаДума ТВПодробнее о событииБоррель: Путин говорит нет переговорам с УкраинойБИЗНЕС Online04:55Глава евродипломатии Боррель считает, что Россия не хочет вести переговоры по УкраинеРИА Новости04:37Самое цитируемоеБоррель обвинил Путина в отказе от переговоров по украинскому кризисуНациональная служба новостей05:26Боррель заявил об отказе России от переговоров по ситуации на УкраинеВедомости05:03Боррель объяснил поставки оружия на Украину нежеланием Путина вести переговорыТелеканал 360°05:45Боррель обвинил Россию в нежелании вести переговоры с УкраинойNews.ru04:48Боррель обвинил Путина в отказе от переговоров по УкраинеГазета.Ru04:51Показать ещёОценить964Поделиться