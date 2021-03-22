"Ясно, что Россия взяла курс на конфронтацию с Европейским союзом", — подчеркнул дипломат. По его словам, вопрос отношений с Россией остается на повестке дня, его вновь поднимут на Европейском совете в конце недели.

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С чего всё началось Главы МИД стран ЕС считают, что Москва взяла курс на конфронтацию с Брюсселем Министры иностранных дел государств Евросоюза считают, что Россия взяла курс на конфронтацию с сообществом. Об этом заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе. ТАСС вчера в 13:10