Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Видео
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости

Боррель обвинил Россию в попытке взять курс на конфронтацию с ЕС

"Ясно, что Россия взяла курс на конфронтацию с Европейским союзом", — подчеркнул дипломат. По его словам, вопрос отношений с Россией остается на повестке дня, его вновь поднимут на Европейском совете в конце недели.В источнике
С чего всё началось

Главы МИД стран ЕС считают, что Москва взяла курс на конфронтацию с Брюсселем

Министры иностранных дел государств Евросоюза считают, что Россия взяла курс на конфронтацию с сообществом. Об этом заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
ТАССвчера в 13:10

Подробнее о событии

Боррель обвинил Россию в попытке взять курс на конфронтацию с ЕС

РИА Новостивчера в 16:05

Главы МИД стран Евросоюза заявили, что Москва взяла курс на конфронтацию с Брюсселем

Комсомольская правдавчера в 12:58

Боррель: Россия взяла курс на конфронтацию с ЕС

Коммерсантъвчера в 14:24

ЕС обвинил Россию во взятии «курса на конфронтацию»

Lenta.ruвчера в 13:35

Главы МИД стран ЕС считают, что Москва взяла курс на конфронтацию с Брюсселем

ТАССвчера в 13:10

В Брюсселе заявили о курсе России на конфронтацию с Евросоюзом

РБКвчера в 14:33

В Евросоюзе заявили о взятом Россией курсе на конфронтацию

Московский Комсомолецвчера в 12:37
Интересное

Стурла Легрейд объявил об отношениях с 22-летней американской биатлонисткой

Норвежец Стурла Легрейд, 20 марта выигравший гонку преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде, поблагодарил за поддержку свою девушку - американскую биатлонистку Хлою Левинс.
Честный рейтинг букмекеров21 марта в 05:08

В Швеции планируют наладить производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

По информации издания Svenska Dagbladet, в Швеции сразу несколько фармацевтических компаний собираются организовать выпуск российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Однако в агентстве по инновациям Vinnova считают, что технологические возможности местных компаний пока не готовы для массового выпуска российского препарата.
FBM.ru21 марта в 10:22

Правительство продлит заморозку цен на сахар и подсолнечное масло

«В целях дальнейшего сохранения розничных цен на приемлемом для граждан уровне принято решение поручить ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу провести оперативные консультации с бизнесом с целью продления соглашений о снижении и поддержании цен: на белый сахар – на два месяца, на подсолнечное масло — до октября 2021 года», — говорится на сайте кабмина.
Ведомостивчера в 14:02