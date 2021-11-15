Селекционеры создадут новые сорта сельскохозяйственных культур, устойчивых к изменению климата

Для повышения устойчивости сельскохозяйственных культур к абиотическим (экологическим) и биотическим (патогенным вредителям и болезням) стрессам важно определить новые сорта культур, которые обладают более высоким уровнем устойчивости к одному или многим из этих временных стрессов.