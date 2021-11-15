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Боррель объявил о согласовании пятого пакета санкций ЕС против Белоруссии

Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали пятый пакет санкций против Белоруссии, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД в Брюсселе.
РИА Новости
"Принято политическое решение, касающееся пятого пакета санкций. Никто не сомневался, что очередная шестая часть будет нужна", - сказал Рау после окончания встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.
Труд
Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.
РИА Новости
В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет.
Газета.Ru

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Министры иностранных дел Евросоюза согласовали новый пакет санкций против Белорусии
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