Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали пятый пакет санкций против Белоруссии, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД в Брюсселе.
В госдепартаменте США в понедельник заявили, что Россия "безрассудно" провела испытания противоспутникового оружия, в результате которого якобы возникли угрозы для астронавтов Международной космической станции.
Для повышения устойчивости сельскохозяйственных культур к абиотическим (экологическим) и биотическим (патогенным вредителям и болезням) стрессам важно определить новые сорта культур, которые обладают более высоким уровнем устойчивости к одному или многим из этих временных стрессов.
Видеосервис Wink от «Ростелекома» и российская IT-медиакомпания «Эс Уай Ти» (бренд SYT) запустили проект, который позволит любителям кино в интерактивном режиме узнавать интересные детали прямо во время просмотра или паузы.