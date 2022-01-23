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Боррель осудил разбивших стекла в его офисе во время протестов в Брюсселе

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил участников демонстраций против QR-кодов, которые разбили стекла в здании европейской внешнеполитической службы в Брюсселе.
Известия
"Строго осуждаю бессмысленное разрушение и насилие на манифестации в Брюсселе, в том числе против нашего здания внешнеполитической службы", - написал он.
ТАСС
На улицах Брюсселя прошли акции протеста против антиковидных мер.
Lenta.ru
После манифестации в Европейском квартале Брюсселя произошли столкновения с полицией и погромы, в которых приняло участие до тысячи человек.
ТАСС

Подробнее о событии

Боррель осудил разбивших стекла в его офисе во время протестов в Брюсселе
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил участников протестов против COVID-ограничений, побивших стекла в его офисе
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Боррель: протестующие разгромили штаб-квартиру внешнеполитической службы ЕС в Брюсселе
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