ИзвестияБоррель осудил разбивших стекла в его офисе во время протестов в БрюсселеВерховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил участников демонстраций против QR-кодов, которые разбили стекла в здании европейской внешнеполитической службы в Брюсселе.Известия"Строго осуждаю бессмысленное разрушение и насилие на манифестации в Брюсселе, в том числе против нашего здания внешнеполитической службы", - написал он.ТАССНа улицах Брюсселя прошли акции протеста против антиковидных мер.Lenta.ruПосле манифестации в Европейском квартале Брюсселя произошли столкновения с полицией и погромы, в которых приняло участие до тысячи человек.ТАССЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияREGNUMРЕН ТВГазета.RuПодробнее о событииБоррель осудил разбивших стекла в его офисе во время протестов в БрюсселеИзвестиявчера в 14:50Глава евродипломатии Боррель строго осудил погромы в Брюсселе на акциях протестаLenta.ruвчера в 14:47Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил участников протестов против COVID-ограничений, побивших стекла в его офисеЭхо Москвывчера в 13:51Боррель: протестующие разгромили штаб-квартиру внешнеполитической службы ЕС в БрюсселеРИА Новостивчера в 14:36Боррель осудил действия протестующих, разбивших витрину офиса европейский дипломатииКоммерсантъвчера в 14:32Боррель осудил манифестантов, побивших стекла в его офисеТАССвчера в 14:38Боррель осудил протестующих, разбивших окна в его офисе в БрюсселеРЕН ТВвчера в 13:43Показать ещёОценить44Поделиться