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Ридус
Ридус

Боррель от имени ЕС поддержал протесты в Белоруссии

Европейский союз поддерживает народ Белоруссии, поднявшийся на борьбу с фальсификацией выборов и жестокостью правоохранительных органов. Об этом написал в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.В источнике
Жозеп Боррельиспанский политик
Сотни тысяч людей вышли сегодня на мирные демонстрации, требуя освобождения политических заключенных, наказания лиц, несущих ответственность за полицейское насилие, и реальных выборов. Евросоюз стоит с народом Белоруссии.
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Lenta.ruвчера в 16:46
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Комсомольская правда17:27
РЕН ТВ

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РЕН ТВвчера в 16:36
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