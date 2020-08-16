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Ридус
Ридус

Боррель от имени ЕС поддержал протесты в Белоруссии

Европейский союз поддерживает народ Белоруссии, поднявшийся на борьбу с фальсификацией выборов и жестокостью правоохранительных органов. Об этом написал в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.В источнике
Жозеп Боррельиспанский политик
Сотни тысяч людей вышли сегодня на мирные демонстрации, требуя освобождения политических заключенных, наказания лиц, несущих ответственность за полицейское насилие, и реальных выборов. Евросоюз стоит с народом Белоруссии.
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Московский Комсомолец17:31
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