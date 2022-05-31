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Боррель признал, что ЕС не может запретить России продавать нефть третьим странам

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что ЕС с введением частичного эмбарго на российскую нефть, не сможет помешать России продавать нефть третьим странам.
РИА Новости
В частности, было согласовано введение эмбарго на импорт двух третьих российской нефти.
Комсомольская правда
Как отметил председатель Европейского союза Шарль Мишель, запрет экспорта российской нефти в ЕС покрывает более 2/3 импорта из России, «сокращая огромный источник финансирования армии РФ».
Известия
«Евросоюзу нужно договориться с Россией, чтобы вывезти 20 миллионов тонн украинской пшеницы», — сказал Боррель.
Общественная служба новостей

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