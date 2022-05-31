"К началу кризиса рынок кредитования физических лиц подошел с максимальным за все время наблюдений уровнем долговой нагрузки домохозяйств на макроуровне (10,6% от располагаемых доходов населения), при этом банки сформировали значительный макропруденциальный буфер капитала (730 млрд рублей)", - отмечает регулятор.