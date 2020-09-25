Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Видео
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

Боррель призвал Зеленского не рассматривать ЕС как «банкомат»

Глава европейской дипломатии Жозел Боррель совершил визит на Украину, по итогам которого подчеркнул, что ЕС не намерен заниматься благотворительностью в отношении страны. Об этом говорится в отчете о его поездке, опубликованном на сайте дипломатической службы союза.В источнике
С чего всё началось
Как говорится
 в отчете о визите в Киев, дипломат сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Евросоюз не будет вести себя как благотворительная организация.
Московский Комсомолецвчера в 11:41
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Адресованная Украине фраза «Европа не банкомат» пропала с сайта МИД ЕС

РЕН ТВ17:56
РИА Новости

Боррель призвал Зеленского не воспринимать ЕС как банкомат

РИА Новостивчера в 12:05
ТАСС

Боррель напомнил Киеву, что Евросоюз «не является банкоматом»

ТАССвчера в 13:20
Газета.Ru

Боррель напомнил Зеленскому, что ЕС не банкомат

Газета.Ruвчера в 14:44
РБК

ЕС попросил Украину не воспринимать его как банкомат

РБКвчера в 12:40
Коммерсантъ

Боррель напомнил Зеленскому, что Евросоюз не банкомат

Коммерсантъвчера в 15:55
Lenta.ru

ЕС попросил Украину не ждать благотворительности и денег

Lenta.ruвчера в 10:29

Минфин отказался расширить льготу по дивидендам в «русских офшорах»

Выплачивать дивиденды из России за рубеж с минимальной ставкой налога в 5% смогут только публичные международные холдинговые компании, которые уже сменили прописку на специальные административные районы (САР) — остров Русский во Владивостоке или Октябрьский в Калининграде.
РБКвчера в 12:10
7

Определилась российская участница «Детского Евровидения-2020»

Россию на международном конкурсе детской песни «Евровидение-2020» представит 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга, финал национального отборочного тура состоялся в Москве в пятницу, 25 сентября, сообщили в пресс-службе «Академии Игоря Крутого».
Известиявчера в 16:41
3

Amazon представил автономную летающую камеру домашнего видеонаблюдения

Принадлежащая Amazon компания Ring представила новую систему для домашнего видеонаблюдения — летающую камеру Always Home Cam, которая может патрулировать дом в автономном режиме и фиксировать обстановку в любой точке помещения.
Planet Todayвчера в 07:02
3

Названы неприятные последствия долгого бабьего лета в России

Следствием продолжительного бабьего лета может стать темный, сырой и бесснежный период в декабре, рассказал радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.
РИА Новостивчера в 16:21
17

Минэнерго и минфин обсудят механизмы финансирования газификации

Минэнерго и минфин обсудят финансирование социальной газификации (без привлечения средств граждан), которое может включать в себя налоговые льготы и снижение дивидендов "Газпрома" как исполнителя программы.
Российская газета24 сентября в 14:00
9

«Ротору» разрешили сыграть с «Рубином»

«Клуб предоставил разрешение регионального Роспотребнадзора на проведение встречи 9-го тура «Ротор» – «Рубин», а также список игроков, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус и смогут принять участие в матче», — уточнили в РПЛ.
Известиявчера в 13:54
3

Найден важнейший витамин для борьбы с коронавирусом

В предыдущем исследовании Холик выяснил, что при достаточном количестве витамина D в крови риск заражения коронавирусом снижается на 54 процента, а также, что витамин D помогает бороться не только с коронавирусом, но и с другими вирусами, вызывающими заболевания верхних дыхательных путей, включая сезонный грипп.
РИА Новости20:00