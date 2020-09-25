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Известия
Известия

Боррель призвал Зеленского не рассматривать ЕС как «банкомат»

Глава европейской дипломатии Жозел Боррель совершил визит на Украину, по итогам которого подчеркнул, что ЕС не намерен заниматься благотворительностью в отношении страны. Об этом говорится в отчете о его поездке, опубликованном на сайте дипломатической службы союза.В источнике
С чего всё началось
Как говорится
 в отчете о визите в Киев, дипломат сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Евросоюз не будет вести себя как благотворительная организация.
Московский Комсомолецвчера в 11:41
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РЕН ТВ

Адресованная Украине фраза «Европа не банкомат» пропала с сайта МИД ЕС

РЕН ТВ17:56
РБК

ЕС попросил Украину не воспринимать его как банкомат

РБКвчера в 12:40
ТАСС

Боррель напомнил Киеву, что Евросоюз «не является банкоматом»

ТАССвчера в 13:20
Газета.Ru

Боррель напомнил Зеленскому, что ЕС не банкомат

Газета.Ruвчера в 14:44
Коммерсантъ

Боррель напомнил Зеленскому, что Евросоюз не банкомат

Коммерсантъвчера в 15:55
РИА Новости

Боррель призвал Зеленского не воспринимать ЕС как банкомат

РИА Новостивчера в 12:05
Lenta.ru

ЕС попросил Украину не ждать благотворительности и денег

Lenta.ruвчера в 10:29

В Нигерии 15 человек погибли при засаде на кортеж губернатора

Боевики-джихадисты, связанные с террористической группировкой "Исламское государство"*, убили в пятницу 15 сотрудников службы безопасности, устроив засаду на колонну губернатора на северо-востоке Нигерии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.
РИА Новости19:38
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Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

В результате катастрофы самолета Ан-26 под городом Чугуевом (Харьковская область Украины) погибли 22 человека, еще два человека получили тяжелые травмы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Интерфаксвчера в 15:24
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Уголовное дело возбудили после убийства тигра в Амурской области

Уголовное дело возбудили после обнаружения убитого тигра вблизи села Новостепановки Свободненского района в Амурской области, сообщил Благовещенский межрайонный природоохранный прокурор Олег Зюбин в пятницу, 25 сентября.
Известиявчера в 00:02
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С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников

Вырастут оклады работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений (например, у минздрава больше 150 таких - это клиники, научные институты, медвузы и санатории); федеральных государственных органов, а также у гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.
Российская газетавчера в 18:09
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Власти Москвы пригрозили театрам штрафами за нарушение масочного режима

По словам представителя управления Роспотребнадзора по Москве Алексея Худобородова, проверка выявила несоблюдение масочного режима: он контролируется при входе в здание, но затем часть зрителей снимает маски.
РБК21:59
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«Чанъэ-4» измерила уровень радиации на поверхности Луны

Нейтронный и дозиметрический эксперимент на лунном посадочном модуле (Lunar Lander Neutrons and Dosimetry experiment, LND) китайской миссии «Чанъэ-4» впервые измерил уровень радиации на поверхности Луны в зависимости от времени.
N+1вчера в 14:00

Найден важнейший витамин для борьбы с коронавирусом

В предыдущем исследовании Холик выяснил, что при достаточном количестве витамина D в крови риск заражения коронавирусом снижается на 54 процента, а также, что витамин D помогает бороться не только с коронавирусом, но и с другими вирусами, вызывающими заболевания верхних дыхательных путей, включая сезонный грипп.
РИА Новости20:00
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Онищенко намерен судиться с Минобрнауки Алтайского края

Глава рабочей группы Госдумы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием Геннадий Онищенко раскритиковал организацию питания в школах Алтайского края и готов к судебному разбирательству с Минобрнауки региона.
РИА Новостивчера в 08:30
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