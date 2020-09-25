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Известия
Известия

Боррель призвал Зеленского не рассматривать ЕС как «банкомат»

Глава европейской дипломатии Жозел Боррель совершил визит на Украину, по итогам которого подчеркнул, что ЕС не намерен заниматься благотворительностью в отношении страны. Об этом говорится в отчете о его поездке, опубликованном на сайте дипломатической службы союза.В источнике
С чего всё началось
Как говорится
 в отчете о визите в Киев, дипломат сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Евросоюз не будет вести себя как благотворительная организация.
Московский Комсомолецвчера в 11:41
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РЕН ТВ

Адресованная Украине фраза «Европа не банкомат» пропала с сайта МИД ЕС

РЕН ТВ17:56
Коммерсантъ

Боррель напомнил Зеленскому, что Евросоюз не банкомат

Коммерсантъвчера в 15:55
Lenta.ru

ЕС попросил Украину не ждать благотворительности и денег

Lenta.ruвчера в 10:29
Газета.Ru

Боррель напомнил Зеленскому, что ЕС не банкомат

Газета.Ruвчера в 14:44
РБК

ЕС попросил Украину не воспринимать его как банкомат

РБКвчера в 12:40
РИА Новости

Боррель призвал Зеленского не воспринимать ЕС как банкомат

РИА Новостивчера в 12:05
ТАСС

Боррель напомнил Киеву, что Евросоюз «не является банкоматом»

ТАССвчера в 13:20

Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на особняк Киркорова

Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы Филиппа Киркорова, сказал «МБХ медиа», что артист не намерен подавать в суд на штаб Навального из-за расследования о его доме.
Компания24 сентября в 15:24
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Нападение в Париже признано терактом, задержаны 7 человек

Произошедшее в Париже нападение на людей около бывшей редакции журнала Charlie Hebdo признано терактом "Несомненно, это акт исламистского терроризма", – заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, добавив, что "мы никогда не прекращаем войну против исламистских террористов", передает телеканал BFM.
Вести.Ruвчера в 16:01
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При нападении на конвой губернатора в Нигерии погибли 15 человек

Не менее 15 членов сопровождения губернатора нигерийского штата Борно Бабаганы Умары Зулум погибли в результате засады боевиков-исламистов, связанных с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).
Известия22:05
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Фигурки советских солдат-мародеров начали выпускать в Польше

Специализирующаяся на производстве игрушечных солдатиков компания D-Day Miniature Studio, хостинг которой зарегистрирован в Польше, представила новую серию Red Storm over Europe («Красная буря над Европой»).
Телеканал 360°вчера в 15:35
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Минпромторг РФ заключил контракт с китайским автопроизводителем Haval

Специальный инвестиционный контракт с российским филиалом китайского автоконцерна Great Wall подписало Министерство промышленности и торговли РФ, сообщает 25 сентября пресс-служба ведомства.
ИА Красная Веснавчера в 15:47
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