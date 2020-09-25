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Известия
Известия

Боррель призвал Зеленского не рассматривать ЕС как «банкомат»

Глава европейской дипломатии Жозел Боррель совершил визит на Украину, по итогам которого подчеркнул, что ЕС не намерен заниматься благотворительностью в отношении страны. Об этом говорится в отчете о его поездке, опубликованном на сайте дипломатической службы союза.В источнике
С чего всё началось
Как говорится
 в отчете о визите в Киев, дипломат сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Евросоюз не будет вести себя как благотворительная организация.
Московский Комсомолецвчера в 11:41
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РБК

ЕС попросил Украину не воспринимать его как банкомат

РБКвчера в 12:40
ТАСС

Боррель напомнил Киеву, что Евросоюз «не является банкоматом»

ТАССвчера в 13:20
Газета.Ru

Боррель напомнил Зеленскому, что ЕС не банкомат

Газета.Ruвчера в 14:44
Коммерсантъ

Боррель напомнил Зеленскому, что Евросоюз не банкомат

Коммерсантъвчера в 15:55
Российская газета

Глава европейской дипломатии напомнил Киеву, что ЕС не банкомат

Российская газетавчера в 12:38
РИА Новости

Боррель призвал Зеленского не воспринимать ЕС как банкомат

РИА Новостивчера в 12:05
Lenta.ru

ЕС попросил Украину не ждать благотворительности и денег

Lenta.ruвчера в 10:29

В рязанском аквапарке утонул 13-летний школьник

"Рязанским межрайоным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту гибели в одном из рязанских аквапарков 13-летнего мальчика", - говорится в сообщении ведомства.
В рязанском аквапарке утонул 13-летний школьник
ТАССвчера в 11:06
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У разбившегося под Харьковом самолета отказал двигатель

Глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер сообщил журналистам, что пилот Ан-26, разбившегося в пятницу вечером под Чугуевым в Харьковской области успел передать информацию об отказе левого двигателя.
НТВ17:11

«Чанъэ-4» измерила уровень радиации на поверхности Луны

Нейтронный и дозиметрический эксперимент на лунном посадочном модуле (Lunar Lander Neutrons and Dosimetry experiment, LND) китайской миссии «Чанъэ-4» впервые измерил уровень радиации на поверхности Луны в зависимости от времени.
N+1вчера в 14:00

Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБКвчера в 05:38
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Роскосмос не «ревнует» космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США

Госкорпорация "Роскосмос" проинформирована о начале тренировок в США космонавтов ОАЭ, которые ранее занимались в России, но не испытывает по этому поводу "ревности", рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
РИА Новостивчера в 18:03

Аналитики объяснили недельное подорожание доллара на 3 руб

Что влияет на курс рубля По словам главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, ослабление рубля к доллару за неделю составило 3,4%, в то время как аналогичные валюты развивающихся рынков ослабли примерно на 3,8%.
РБК17:08

Фигурки советских солдат-мародеров начали выпускать в Польше

Специализирующаяся на производстве игрушечных солдатиков компания D-Day Miniature Studio, хостинг которой зарегистрирован в Польше, представила новую серию Red Storm over Europe («Красная буря над Европой»).
Телеканал 360°вчера в 15:35
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