Журналистская правда 21

Глава европейской дипломатии Жозел Боррель совершил визит на Украину, по итогам которого подчеркнул, что ЕС не намерен заниматься благотворительностью в отношении страны. Об этом говорится в отчете о его поездке, опубликованном на сайте дипломатической службы союза.