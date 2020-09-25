Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

Боррель призвал Зеленского не рассматривать ЕС как «банкомат»

Глава европейской дипломатии Жозел Боррель совершил визит на Украину, по итогам которого подчеркнул, что ЕС не намерен заниматься благотворительностью в отношении страны. Об этом говорится в отчете о его поездке, опубликованном на сайте дипломатической службы союза.В источнике
С чего всё началось
Как говорится
 в отчете о визите в Киев, дипломат сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Евросоюз не будет вести себя как благотворительная организация.
Московский Комсомолецвчера в 11:41
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Адресованная Украине фраза «Европа не банкомат» пропала с сайта МИД ЕС

РЕН ТВ17:56
Газета.Ru

Боррель напомнил Зеленскому, что ЕС не банкомат

Газета.Ruвчера в 14:44
ТАСС

Боррель напомнил Киеву, что Евросоюз «не является банкоматом»

ТАССвчера в 13:20
Коммерсантъ

Боррель напомнил Зеленскому, что Евросоюз не банкомат

Коммерсантъвчера в 15:55
РБК

ЕС попросил Украину не воспринимать его как банкомат

РБКвчера в 12:40
РИА Новости

Боррель призвал Зеленского не воспринимать ЕС как банкомат

РИА Новостивчера в 12:05
Lenta.ru

ЕС попросил Украину не ждать благотворительности и денег

Lenta.ruвчера в 10:29

Небензя оценил выступление представителя США на заседании СБ ООН

«Сожалеем, что представитель США выбрала это заседание, площадку Совета Безопасности для безосновательных обвинений в адрес одного из членов СБ, а заодно и всего совета в целом», — сказал Небензя.
Небензя оценил выступление представителя США на заседании СБ ООН
RT на русском24 сентября в 12:33
79

Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБКвчера в 05:38
348

Netflix покажет документальный фильм о петербургской тюрьме

На американском стриминговом сервисе Netflix выйдет первый российский документальный фильм "Кресты", сообщает телеканал "Россия 1". Фильм выйдет на международной платформе с 1 января 2021 года на международных кинофестивалях.
DP.RUвчера в 04:58
3

Минэнерго и минфин обсудят механизмы финансирования газификации

Минэнерго и минфин обсудят финансирование социальной газификации (без привлечения средств граждан), которое может включать в себя налоговые льготы и снижение дивидендов "Газпрома" как исполнителя программы.
Российская газета24 сентября в 14:00
8

Мать рэпера Картрайта не пустили в Россию из-за коронавируса

Мать и сестра украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), тело которого в июле нашли в его квартире в Петербурге, не могут въехать в Россию из Украины из-за действующих ограничений в период коронавируса, сообщил РИА Новости адвокат семьи Антон Кобит.
РИА Новостивчера в 13:47
3

Климатолог назвал неприятные последствия долгого бабьего лета в России

Продолжительное бабье лето в России может привести к бесснежному и сырому декабрю, рассказал радио Sputnik директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.
Известия18:31
8

Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт

Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).
Интерфаксвчера в 05:45
494