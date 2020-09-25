Глава европейской дипломатии Жозел Боррель совершил визит на Украину, по итогам которого подчеркнул, что ЕС не намерен заниматься благотворительностью в отношении страны. Об этом говорится в отчете о его поездке, опубликованном на сайте дипломатической службы союза.

С чего всё началось Как говорится в отчете о визите в Киев, дипломат сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Евросоюз не будет вести себя как благотворительная организация. Московский Комсомолец вчера в 11:41