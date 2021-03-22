Доклад Борреля: Какие санкции в отношении Турции может принять Евросоюз

На встрече глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в Брюсселе, которая состоится 22 марта, верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель представит доклад о текущем состоянии политических, экономических и торговых отношений между ЕС и Турцией.