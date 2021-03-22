Боррель считает неприемлемыми ответные санкции Китая против Евросоюза
Решение Китая ввести ответные санкции против официальных лиц Евросоюза неприемлемо, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.В источнике
С чего всё началось
Меры коснутся
10 европейских парламентариев, ученых и политиков, а также 4 юрлиц за вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района.
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Комсомольская правда17:07