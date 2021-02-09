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Боррель сообщил о намерении предложить новые санкции против России

Страны Евросоюза обсудят новые санкции против России в ходе встречи глав МИД 22 февраля и на саммите глав государств ЕС в марте.В источнике
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Вести в 20:00. Европарламент обвинил Борреля в унижении перед Россией

Вести.Ruвчера в 13:10

Боррель лично предложит лидерам ЕС новые санкции против России

Взгляд.рувчера в 09:50

Боррель намерен предложить новые санкции против России

РИА Новостивчера в 11:06

ЕС обсудит возможность санкций против России на встрече глав МИД 22 февраля

ТАССвчера в 09:51

Боррель намерен инициировать новые санкции против России

RT на русскомвчера в 10:47

Глава дипломатии ЕС допустил ввод новых санкций против РФ

ТК Звездавчера в 10:42

Боррель допустил ввод новых санкций против России

Lenta.ruвчера в 09:29

Верховный представитель Евросоюза Боррель допустил ввод новых санкций против РФ

РК-Ньюсвчера в 11:58
Интересное

Первый канал начнет показ нового сериала «За первого встречного» с 8 февраля

Как сообщает портал Ревизор, 8 февраля на Первом канале будет дан старт многосерийному проекту "За первого встречного". www.kino-teatr.ru Сюжет строится вокруг девушки по имени Саша Савельева.
SM News8 февраля в 09:55

Логинов, Латыпов, Миронова и Кайшева вошли в состав сборной РФ в смешанной эстафете на ЧМ

Российские биатлонисты Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева попали в состав национальной команды на смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).
FBM.ruвчера в 07:57