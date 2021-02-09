ИзвестияБоррель сообщил о намерении предложить новые санкции против РоссииСтраны Евросоюза обсудят новые санкции против России в ходе встречи глав МИД 22 февраля и на саммите глав государств ЕС в марте.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоРЕН ТВВести.RuГородовойМой БрянскМоя Москва.онлайнPiter.tvЦарьградДеловое.ТВДума ТВТелеканал Санкт-ПетербургГородовойВести.RuCT newsДума ТВPiter.tvМоя Москва.онлайнДума ТВPiter.tvРЕН ТВДума ТВМой БрянскДума ТВДождьPiter.tvТВ ЦентрPiter.tvПодробнее о событииВести в 20:00. Европарламент обвинил Борреля в унижении перед РоссиейВести.Ruвчера в 13:10Боррель лично предложит лидерам ЕС новые санкции против РоссииВзгляд.рувчера в 09:50Боррель намерен предложить новые санкции против РоссииРИА Новостивчера в 11:06ЕС обсудит возможность санкций против России на встрече глав МИД 22 февраляТАССвчера в 09:51Боррель намерен инициировать новые санкции против РоссииRT на русскомвчера в 10:47Глава дипломатии ЕС допустил ввод новых санкций против РФТК Звездавчера в 10:42Боррель допустил ввод новых санкций против РоссииLenta.ruвчера в 09:29Верховный представитель Евросоюза Боррель допустил ввод новых санкций против РФРК-Ньюсвчера в 11:58Показать ещёОценить1,8KКомментироватьПоделиться