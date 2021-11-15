Евросоюз достиг консенсуса о введении санкций против частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", этот вопрос будет решен на встрече глав МИД в декабре.

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