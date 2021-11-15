ТАССБоррель заявил, что ЕС достиг консенсуса о введении санкций против ЧВК «Вагнер»Евросоюз достиг консенсуса о введении санкций против частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", этот вопрос будет решен на встрече глав МИД в декабре.В источникеDaily MoscowDaily MoscowREGNUMИА Красная ВеснаНовые ИзвестияDaily StormВечерняя МоскваRT на русскомЦарьградГазета.RuВоенное делоРамблерГлагоLСобеседникLife.ruРосбалтНовая газетаПодробнее о событииБоррель заявил, что ЕС достиг консенсуса о введении санкций против ЧВК «Вагнер»ТАСС11:44МИД Франции: ЕС введет санкции против Мали из-за отсутствия там демократических процессовРИА Новости09:53МИД Франции сообщил, что ЕС готовится ввести санкции против ЧВК «Вагнер»Интерфакс09:34ЕС достиг консенсуса о введении санкций против ЧВК «Вагнер»RT на русском11:53Глава МИД Франции Ле Дриан: ЕС намерен ввести санкции против ЧВК Вагнера из-за МалиLenta.ru09:38Глава МИД Франции сообщил о планах ЕС ввести санкции против ЧВК ВагнераРБК10:23Глава французского МИД заявил о возможном введении санкций против ЧВК «Вагнер»Газета.Ru09:42Показать ещёПоделиться