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Боррель заявил, что ЕС достиг консенсуса о введении санкций против ЧВК «Вагнер»

Евросоюз достиг консенсуса о введении санкций против частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", этот вопрос будет решен на встрече глав МИД в декабре.В источнике

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Боррель заявил, что ЕС достиг консенсуса о введении санкций против ЧВК «Вагнер»
ТАСС11:44
МИД Франции: ЕС введет санкции против Мали из-за отсутствия там демократических процессов
РИА Новости09:53
МИД Франции сообщил, что ЕС готовится ввести санкции против ЧВК «Вагнер»
Интерфакс09:34
ЕС достиг консенсуса о введении санкций против ЧВК «Вагнер»
RT на русском11:53
Глава МИД Франции Ле Дриан: ЕС намерен ввести санкции против ЧВК Вагнера из-за Мали
Lenta.ru09:38
Глава МИД Франции сообщил о планах ЕС ввести санкции против ЧВК Вагнера
РБК10:23
Глава французского МИД заявил о возможном введении санкций против ЧВК «Вагнер»
Газета.Ru09:42

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