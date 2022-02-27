ТАССБоррель заявил, что ЕС не может полностью отключить Россию от SWIFTБоррель заявил, что Евросоюз не может полностью отключить Россию от SWIFT.Эхо МосквыУ Борреля спросили, почему только часть российских банков отключат от SWIFT.РЕН ТВРешение президента России Владимира Путина перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства не мешают Евросоюзу вводить ограничительные меры в отношении РФ.ТАСС24 февраля российский президент Владимир Путин заявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса.РЕН ТВЧитать далееСвернутьПодробнее о событииГлава дипломатии ЕС Боррель объяснил, почему ЕС не может полностью отключить Россию от SWIFTПРАЙМ16:02Боррель заявил, что особый режим сил сдерживания РФ не мешает вводить меры против нееТАССвчера в 15:46ЕС не может полностью отключить Россию от SWIFTКМВ Новостивчера в 15:05Боррель признал, что Россию невозможно полностью отключить от SWIFTРЕН ТВ16:01Показать ещёОценить6Поделиться