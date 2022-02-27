Будьте в Плюсе

Боррель заявил, что ЕС не может полностью отключить Россию от SWIFT

Боррель заявил, что Евросоюз не может полностью отключить Россию от SWIFT.
Эхо Москвы
У Борреля спросили, почему только часть российских банков отключат от SWIFT.
РЕН ТВ
Решение президента России Владимира Путина перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства не мешают Евросоюзу вводить ограничительные меры в отношении РФ.
ТАСС
24 февраля российский президент Владимир Путин заявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса.
РЕН ТВ

Подробнее о событии

Глава дипломатии ЕС Боррель объяснил, почему ЕС не может полностью отключить Россию от SWIFT
ПРАЙМ16:02
Боррель заявил, что особый режим сил сдерживания РФ не мешает вводить меры против нее
ТАССвчера в 15:46
ЕС не может полностью отключить Россию от SWIFT
КМВ Новостивчера в 15:05
Боррель признал, что Россию невозможно полностью отключить от SWIFT
РЕН ТВ16:01

Интересное

Боррель: ЕС намерен предоставить Украине боевые самолеты

Евросоюз намерен в рамках объявленной военной помощи Украине предоставить среди прочего боевые самолеты, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
РИА Новостивчера в 15:40

Политолог Воскресенский сообщил, что переговоры РФ и Украины пройдут утром 28 февраля

Российско-украинские переговоры пройдут утром 28 февраля в резиденции Гомельской области.
Lenta.ruвчера в 15:57

Минобороны России сообщило о погибших и раненых российских военнослужащих на Украине

Минобороны России сообщило о погибших и раненых российских военнослужащих в ходе спецоперации на Украине.
RT на русскомвчера в 11:44

Генерал Бужинский разъяснил, что сдерживает войска ВС России на Украине

Генерал-лейтенант в запасе Евгений Бужинский объяснил, почему медленно продвигаются российские войска по украинской территории, пишет издание "МК".
ИА SM-Newsвчера в 09:11

СБ ООН запросил проведение чрезвычайной спецсессии Генеральной Ассамблеи по Украине

СБ ООН принял процедурную резолюцию с призывом провести чрезвычайную специальную сессию Генассамблеи по ситуации на Украине, по правилам, заседание должно пройти в течение 24 часов с этого момента, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новостивчера в 15:59

ФИФА запретила проведение международных матчей на территории России

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о лишении России права на проведение международных матчей на своей территории.
RT на русскомвчера в 14:31

Путин приказал Минобороны перевести российские силы в особый режим боевого дежурства

Президент России Владимир Путин приказал Министерству обороны страны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.
RT на русскомвчера в 08:13

Глава МИД Турции Чавушоглу сообщил, что Турция закроет проливы для России и Украины

Турция закроет проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России и Украины в соответствии с Конвенцией Монтре.
Lenta.ruвчера в 14:46

Олег Газманов завершает музыкальную карьеру: «Хочу с этим делом закончить»

В свои 70 лет Олег Газманов продолжает резво петь на сцене и радовать поклонников новыми треками.
Popcakeвчера в 14:42