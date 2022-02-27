ТАССБоррель заявил, что ЕС не может полностью отключить Россию от SWIFTЕвросоюз (ЕС) принял решение согласовать отключение ряда российских банков от международной системы SWIFT.ТАСС"Отключение [от SWIFT] финансовой системы страны, которая прочно связана с другими странами, другими экономиками, не может быть сделано вот так, как ножницами, за одну ночь", - пояснил Боррель.ТАССГражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.ТАССРоссийский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.ТАССЧитать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°ИА Красная ВеснаЯмал-МедиаРЕН ТВОбщественная служба новостейФАНПодробнее о событииБоррель: Россия подготовилась к санкциям против банковЯмал-Медиа17:08Боррель: Евросоюз не может полностью отключить Россию от SWIFTОбщественная служба новостей16:58Боррель признал, что Россию невозможно полностью отключить от SWIFTРЕН ТВ16:01Боррель заявил, что ЕС не может полностью отключить Россию от SWIFTТАСС16:41Боррель объяснил, почему ЕС не может полностью отключить Россию от SWIFTLife.ru16:19Боррель: Запад не может полностью заблокировать активы ЦБ, Россия подготовилась к санкциямТелеканал 360°16:48Боррель: Россия была готова к западным санкциямФАНвчера в 15:52Показать ещёОценить46Поделиться