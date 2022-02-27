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Боррель заявил, что ЕС не может полностью отключить Россию от SWIFT

Евросоюз (ЕС) принял решение согласовать отключение ряда российских банков от международной системы SWIFT.
ТАСС
"Отключение [от SWIFT] финансовой системы страны, которая прочно связана с другими странами, другими экономиками, не может быть сделано вот так, как ножницами, за одну ночь", - пояснил Боррель.
ТАСС
Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.
ТАСС
Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.
ТАСС

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