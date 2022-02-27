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Боррель заявил, что ЕС не может полностью отключить Россию от SWIFT

Боррель заявил, что Евросоюз не может полностью отключить Россию от SWIFT.
Эхо Москвы
"Отключение [от SWIFT] финансовой системы страны, которая прочно связана с другими странами, другими экономиками, не может быть сделано вот так, как ножницами, за одну ночь", - пояснил Боррель.
ТАСС
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.
ТАСС
Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.
ТАСС

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