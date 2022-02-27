«Аналогичные предложения, адресованные дирижеру Валерию Гергиеву, поддерживающему президента Российской Федерации Владимира Путина, поступали известному российскому музыканту и от других мировых учреждений культуры (к примеру, от миланского театра «Ла Скала»)», — пишут авторы издания «Эхо Москвы».
Информация о намерении народной артистки РФ Лии Ахеджаковой покинуть Россию размещена на фейковой странице и не имеет ничего общего с действительностью, сообщили в воскресенье в Московском театре "Современник".
Как сообщает портал www.pravda.ru со ссылкой на ТГ-канал военкора Олега Блохина, Мариуполь, который на текущий момент оккупирован военными ВСУ и нацбатами, взят в кольцо в рамках спецоперации ВС РФ на Украине.
ЕС изучает возможность введения санкций против бизнесменов Алишера Усманова, Михаила Фридмана, Петра Авена, Алексея Мордашова и виолончелиста Сергея Ролдугина, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.