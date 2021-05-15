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Боррель заявил, что ЕС считает обвинения РФ в недружественных действиях необоснованными

Евросоюз (ЕС) считает обвинения России в недружественных действиях необоснованными и призывает пересмотреть решение об утверждении перечня недружественных иностранных государств.В источнике

С чего всё началось

Об этом сообщается в распространенном 15 мая заявлении
 верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Брюсселе.

Подробнее о событии

В Евросоюзе сочли необоснованными обвинения России в недружественных действиях

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