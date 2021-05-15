Боррель заявил, что ЕС считает обвинения РФ в недружественных действиях необоснованными
Евросоюз (ЕС) считает обвинения России в недружественных действиях необоснованными и призывает пересмотреть решение об утверждении перечня недружественных иностранных государств.В источнике
С чего всё началось
Об этом сообщается в распространенном 15 мая заявлении
верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Брюсселе.
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ЕС обратился к России из-за решения о списке недружественных стран
Московский Комсомолецвчера в 15:15