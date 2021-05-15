НАТО начала крупные учения по противоракетной и противовоздушной обороне

Североатлантический альянс начал в субботу учения по противоракетной и противоздушной обороне, в том числе по обнаружению и наблюдению за полетом гиперзвуковых ракет, основная часть маневров проходит у побережья Шотландии и Норвегии.