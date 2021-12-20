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Боррель заявил, что Россия в целом выполняет договоренности по поставкам газа в Европу

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия отказывается увеличивать объемы поставок газа для оказания давления на европейские страны.
Газета.Ru
Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу.
RT на русском
В настоящее время трубопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором — Федеральным сетевым агентством Германии.
РИА Новости
Боррель напомнил, что Россия обеспечивает 40% потребностей ЕС в газе.
ТАСС

Подробнее о событии

Глава евродипломатии Боррель: Россия использует энергетические ресурсы для давления на ЕС
Lenta.ru22:38
Глава дипломатии ЕС Боррель: Россия выполняет обязательства по поставкам газа в Европу
РИА Новости18:01
Боррель обвинил РФ в давлении при помощи энергетики для сертификации «Северного потока 2»
Интерфакс19:09
Боррель: Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу
RT на русском18:48
Боррель: Москва оказывает давление на ЕС из-за «Северного потока — 2»
News.ru18:18
Боррель опасается, что Россия будет использовать «Северный поток — 2» для давления на ЕС
Газета.Ru18:08
Боррель: Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европe
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