Главы комитетов Госдумы и Совета федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому представителей властей будут лишать свободы на срок до 12 лет за пытки заключенных.
Сотрудники Следственного комитета России Магаданской области рассматривают несколько версий гибели депутата городской думы Магадана Александра Крамаренко, которого обнаружили мертвым в его офисе на Камчатке.
По версии следствия, 16 декабря чиновница передала вице-губернатору Пензенской области денежные средства в размере трех миллионов рублей, чтобы он помог ей одержать победу в конкурсе на замещение должности главы администрации Каменского района.