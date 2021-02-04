Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Видео
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Интерфакс
Интерфакс

Боррель заявил, что поддержание отношений с РФ будет сложной задачей

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель планирует в ходе визита в Москву обсудить роль России в Европе и ее вовлеченность в международные дела.В источнике
С чего всё началось

Боррель заявил, что ЕС должен вести диалог с Россией, если хочет стать глобальным игроком

Евросоюз должен поддерживать диалог с Россией, если хочет стать глобальным игроком. Об этом говорится в распространенном в четверг в Брюсселе заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который представил ключевые вопросы внешней политики в фонде Роберта Шумана.
ТАСС06:02
Подробнее о событии

Глава дипломатии ЕС призвал к диалогу с Россией

Lenta.ru06:22

Боррель призвал вести диалог с Россией

РИА Новости06:21

Боррель заявил, что ЕС должен вести диалог с Россией, если хочет стать глобальным игроком

ТАСС06:02

Боррель призвал Евросоюз к диалогу с Россией

Взгляд.ру06:07

Боррель заявил о необходимости диалога Евросоюза и России

Коммерсантъ07:17

Боррель призвал к диалогу с Россией

Газета.Ru06:01

В ЕС назвали Россию партнёром первостепенной важности

RT на русском06:01

Отец Жанны Фриске разозлился из-за беременности новой возлюбленной Дмитрия Шепелева

По словам Владимира Фриске, с 2015 года Дмитрий не разрешает ему и его супруге видеться с внуком, поэтому отец знаменитой солистки группы "Блестящие" и слышать ничего не хочет о Шепелеве.
SM News11:09

«Калашников» сообщил о продаже ОСК убыточного завода «Вымпел»

По итогам 2019 года чистый убыток "Вымпела" составил почти 797 млн руб. В ноябре 2020 года газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники писала, что в правительстве обсуждают передачу рыбинского судостроительного завода "Вымпел" в ОСК.
РБК08:26

Украинская оппозиция инициировала процедуру импичмента Зеленского

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» объявила о начале процедуры по вынесению импичмента президенту Владимиру Зеленскому из-за блокировки трех оппозиционных телеканалов, передает ТАСС.
Lenta.ru09:50

Новейший эсминец ВМС США Rafael Peralta прибыл на постоянное базирование в Японию

В сообщении командования седьмого флота ВМС США говорится, что присутствие эсминца укрепит национальную безопасность США и улучшит возможности по защите стратегических интересов страны.
Слово и Дело11:04

Актриса Ольга Кабо простится с имуществом, чтобы погасить долги бывшего мужа

Известная актриса, заслуженная артистка России Ольга Кабо вынуждена отдать часть своего имущества, чтобы погасить долги бывшего мужа – обанкротившегося предпринимателя Николая Разгуляева.
Петербургский дневниквчера в 15:24