Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель планирует в ходе визита в Москву обсудить роль России в Европе и ее вовлеченность в международные дела.

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С чего всё началось Боррель заявил, что ЕС должен вести диалог с Россией, если хочет стать глобальным игроком Евросоюз должен поддерживать диалог с Россией, если хочет стать глобальным игроком. Об этом говорится в распространенном в четверг в Брюсселе заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который представил ключевые вопросы внешней политики в фонде Роберта Шумана. ТАСС 06:02