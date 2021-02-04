Боррель заявил, что поддержание отношений с РФ будет сложной задачей
Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель планирует в ходе визита в Москву обсудить роль России в Европе и ее вовлеченность в международные дела.В источнике
С чего всё началось
Боррель заявил, что ЕС должен вести диалог с Россией, если хочет стать глобальным игроком
Евросоюз должен поддерживать диалог с Россией, если хочет стать глобальным игроком. Об этом говорится в распространенном в четверг в Брюсселе заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который представил ключевые вопросы внешней политики в фонде Роберта Шумана.
ТАСС06:02
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