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Боррель заявил, что в будущем страны Евросоюза откажутся от покупки газа у России

Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью RTVE предрек, что страны Евросоюза в будущем откажутся от покупки газа у России, сообщает ТАСС.
Lenta.ru
По словам Борреля, странам ЕС необходимо добровольно начать экономить энергоресурсы, иначе их придется заставить это делать на обязательной основе.
Lenta.ru
"Снижение средней температуры отопления в Европе на один градус означает экономию около 6% расхода газа", - пояснил он.
ТАСС
Совет ЕС принял во вторник предложенный Еврокомиссией план добровольного сокращения потребления газа в ЕС на 15% с 1 августа по 31 марта 2023 года.
ТАСС

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Боррель заявил, что в будущем страны Евросоюза откажутся от покупки газа у России
Lenta.ru17:30
Боррель считает, что ЕС в будущем прекратит покупать газ у РФ
ТАСС17:15
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