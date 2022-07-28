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Боррель заявил, что в будущем страны Евросоюза откажутся от покупки газа у России

Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью RTVE предрек, что страны Евросоюза в будущем откажутся от покупки газа у России, сообщает ТАСС.
Lenta.ru
Страны Евросоюза в будущем прекратят закупать российский газ.
Известия
«Снижение средней температуры отопления в Европе на один градус означает экономию около 6% расхода газа», — отметил Боррель.
Евразия Daily
Совет ЕС принял во вторник предложенный Еврокомиссией план добровольного сокращения потребления газа в ЕС на 15% с 1 августа по 31 марта 2023 года.
ТАСС

Подробнее о событии

Боррель заявил, что ЕС в будущем прекратит покупать газ у РФ
Общественная служба новостей17:41
Боррель считает, что страны Евросоюза в будущем откажутся от покупки российского газа
Комсомольская правда18:41
Боррель: в будущем ЕС перестанет закупать газ у России
BFM.ru18:14
Боррель: Россия знает, что мы перестанем покупать ее газ
Московский Комсомолец17:58
Боррель заявил о намерении ЕС в будущем отказаться от российского газа
РБК19:21
Боррель заявил, что в будущем страны Евросоюза откажутся от покупки газа у России
Lenta.ru17:30
Боррель считает, что ЕС в будущем прекратит покупать газ у РФ
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