Будьте в Плюсе

Боррель заявил, что в будущем страны Евросоюза откажутся от покупки газа у России

Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью RTVE предрек, что страны Евросоюза в будущем откажутся от покупки газа у России, сообщает ТАСС.
Lenta.ru
Страны Евросоюза в будущем прекратят закупать российский газ.
Известия
Совет ЕС принял во вторник предложенный Еврокомиссией план добровольного сокращения потребления газа в ЕС на 15% с 1 августа по 31 марта 2023 года.
ТАСС
Уже сейчас в европейских странах из-за санкций в отношении «Газпрома», который испытывает проблемы с ремонтом импортного оборудования на трубопроводе «Северный поток», наблюдаются перебои с поставками газа.
РБК

Подробнее о событии

Боррель заявил о намерении ЕС в будущем отказаться от российского газа
РБК19:21
Боррель считает, что страны Евросоюза в будущем откажутся от покупки российского газа
Комсомольская правда18:41
Боррель заявил, что в будущем страны Евросоюза откажутся от покупки газа у России
Lenta.ru17:30
Боррель: Россия знает, что мы перестанем покупать ее газ
Московский Комсомолец17:58
Боррель заявил, что ЕС в будущем прекратит покупать газ у РФ
Общественная служба новостей17:41
Боррель: в будущем ЕС перестанет закупать газ у России
BFM.ru18:14
Боррель считает, что ЕС в будущем прекратит покупать газ у РФ
ТАСС17:15

Интересное

Восемь человек погибли при пожаре в общежитии на юге Москвы

Пожар начался в общежитии на Алма-Атинской улице на юге Москвы на площади 100 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС18:32

Аргентина, Бразилия и Мексика не поддержали позицию стран Америки по Украине

Участники Конференции министров обороны стран Америки опубликовали совместную декларацию, в которой большинство — 13 из 21 — отказались от резкого осуждения действий России на Украине, а Аргентина, Бразилия и Мексика и вовсе сделали оговорку, что это не может быть предметом обсуждения форума.
РИА Новости19:58

Блогер Лена Миро высмеяла внешний вид Диброва

Блогер Елена Миро решила высказаться о шестидесяти двухлетнем телеведущим Дмитрии Диброве.
NVLвчера в 14:52

Директор Пугачевой рассказала, что Примадонна переводит свою пенсию поклоннице-инвалиду

Директор Аллы Пугачевой рассказала, на что тратит свою пенсию Примадонна.
CT newsвчера в 15:22

«Адмирал» обыграл «Витязь» в контрольном матче

Сегодня, 28 июля, в Минске на «Минск-Арене» состоялся контрольный матч с участием двух команд КХЛ.
Чемпионатвчера в 12:25

Певец SHAMAN поделился, как писался его хит «Я русский»

Исполнитель рассказал сколько времени он работал над этой композицией, сообщает aif.ru. Сама песня родилась за два дня.
R.Life19:56

Бывшие сотрудники CD Projekt Red готовят онлайновый экшен про Японию

Игра будет представлять собой многопользовательский экшен от первого лица с PvP и PvE, а создают её на Unreal Engine 5. Разработчики хотят создать проект с акцентом как на совместные действия, так и на соперничество между игроками.
Игромания.рувчера в 02:32

Иосиф Пригожин высказался о бедствующем в Европе блогере Дане Милохине: «У него нет денег»

Продюсер Иосиф Пригожин дал комментарии не столько обстоятельствам, в которые попал певец, сколько вообще охарактеризовал Милохина.
NVLвчера в 14:52

РИА Новости: новые часы президента Путина были изготовлены по спецзаказу

Часы бренда «Императорская Петергофская фабрика» (ИПФ) от завода «Ракета», которые недавно были замечены на президенте России Владимире Путине, были изготовлены по спецзаказу.
Lenta.ruвчера в 09:03

Обозреватель National Review Хохман раскритиковал отношение Зеленского к проблемам США

Владимиру Зеленскому не следует пренебрежительно относится к внутренним проблемам Америки, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки, об этом говорится в статье журнала National Review за авторством Нейта Хохмана.
РИА Новости18:37