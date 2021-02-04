Согласно обновленным 2 февраля правилам въезда в Шенгенскую зону, на территорию Евросоюза могут попасть только граждане стран, где суточный прирост больных коронавирусом не превышает 25 на 100 тыс. населения на протяжении 14 дней.

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