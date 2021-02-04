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Ведомости
Ведомости

Боррель заявил о недостаточности прививки от коронавируса для допуска в ЕС

Согласно обновленным 2 февраля правилам въезда в Шенгенскую зону, на территорию Евросоюза могут попасть только граждане стран, где суточный прирост больных коронавирусом не превышает 25 на 100 тыс. населения на протяжении 14 дней.В источнике
РБК
Вести.Ru
Комсомольская правда
Росбалт
Общественная служба новостей
Радио Маяк
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Евросоюз считает прививку от коронавируса недостаточным параметром для поездок

Комсомольская правда12:36

Боррель заявил о недостаточности прививки от коронавируса для допуска в ЕС

Общественная служба новостей12:34

ЕС не считает вакцинацию надежным параметром для въезда

Вести.Ru07:00

Боррель заявил о недостаточности прививки от коронавируса для допуска в ЕС

Ведомости10:31

Боррель назвал вакцинацию недостаточным условием для поездок в ЕС

РБК07:24

ЕС пока не считает вакцинацию достаточно надежным условием для поездок

Коммерсантъ11:53

Боррель навал вакцинацию от COVID-19 недостаточным параметром для поездок в ЕС

Известия06:51

Байден объявит о завершении наступательных операций США в Йемене

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Взгляд.ру12:11

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SM News04:47