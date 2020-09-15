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REGNUM
REGNUM

Боррель заявил о неспособности институтов ЕС остановить Nord Stream 2

Брюссель, 15 сентября 2020, 14:34 — REGNUM Институты Евросоюза не в состоянии остановить строительство «Северного потока — 2», заявил 15 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.В источнике
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Известия

Боррель заявил о невозможности остановить «Северный поток —2»

Известия07:51
ТАСС

Боррель: институты ЕС не в состоянии остановить строительство «Северного потока - 2»

ТАСС07:32
RT на русском

Боррель: институты ЕС не вправе останавливать «Северный поток — 2»

RT на русском07:43
REGNUM

Боррель заявил о неспособности институтов ЕС остановить Nord Stream 2

REGNUM07:34
Газета.Ru

Евросоюз не может остановить «Северный поток - 2»

Газета.Ru07:44
Интерфакс

Боррель отметил, что остановка «Северного потока 2» не входит в компетенцию ЕС

Интерфакс07:32
РЕН ТВ

Боррель: Прекращение «Северного потока — 2» не входит в компетенцию ЕС

РЕН ТВ07:23

В Кремле исключили встречу с Навальным после его возвращения в Россию

В Кремле не планируют проводить встречу с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным после его возвращения в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ведомости06:30
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«Собеседник» нашел у матери главы Минпромторга Мантурова особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать главы Минпромторга Дениса Мантурова, 84-летняя Тамара Мантурова владеет особняком на Клязьминском водохранилище в Москве, предполагаемая стоимость которого составляет около пяти миллиардов рублей.
Дождь05:20
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«Вашингтон» подтвердил назначение Лавиолетта на пост главного тренера

Лавиолетт сменил на посту тренера "Вашингтона" Тодда Рирдена, уволенного с данной должности в августе после вылета клуба из плей-офф НХЛ, "Кэпиталз" уступили в серии первого раунда Кубка Стэнли "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 1-4.
РИА Новости09:56

Оппозиция Белоруссии просит у Евросоюза $4 млрд на демократизацию

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко оценил, что для стабилизации экономики страны понадобится внешняя помощь в пределах от $3 до $4 млрд — это до 2,6 раза больше, чем сумма кредита от России.
Коммерсантъ09:19
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