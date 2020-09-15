Боррель заявил о неспособности институтов ЕС остановить Nord Stream 2
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Брюссель, 15 сентября 2020, 14:34 — REGNUM Институты Евросоюза не в состоянии остановить строительство «Северного потока — 2», заявил 15 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.В источнике
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