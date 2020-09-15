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REGNUM
REGNUM

Боррель заявил о неспособности институтов ЕС остановить Nord Stream 2

Брюссель, 15 сентября 2020, 14:34 — REGNUM Институты Евросоюза не в состоянии остановить строительство «Северного потока — 2», заявил 15 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.В источнике
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Известия

Боррель заявил о невозможности остановить «Северный поток —2»

Известия07:51
Газета.Ru

Евросоюз не может остановить «Северный поток - 2»

Газета.Ru07:44
РЕН ТВ

Боррель: Прекращение «Северного потока — 2» не входит в компетенцию ЕС

РЕН ТВ07:23
REGNUM

Боррель заявил о неспособности институтов ЕС остановить Nord Stream 2

REGNUM07:34
ТАСС

Боррель: институты ЕС не в состоянии остановить строительство «Северного потока - 2»

ТАСС07:32
Интерфакс

Боррель отметил, что остановка «Северного потока 2» не входит в компетенцию ЕС

Интерфакс07:32
RT на русском

Боррель: институты ЕС не вправе останавливать «Северный поток — 2»

RT на русском07:43

Каррера предложил АЕКу приобрести у «Спартака» Зелимхана Бакаева

По информации источника, кандидатуру 24-летнего Бакаева для усиления руководству афинского клуба предложил лично бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, который сейчас возглавляет АЕК.
РИА Новости08:16

NVIDIA всё же подготовила эталонные платы для GeForce RTX 3090 и RTX 3080 от сторонних производителей

По данным ресурса VideoCardz, для варианта Founders Edition (FE) видеокарты GeForce RTX 3080 компания NVIDIA использует печатную плату с маркировкой PG133, а для старшей GeForce RTX 3090 FE используется плата с маркировкой PG136.
3DNews11:04

ЕС не признал Лукашенко законным президентом Белоруссии

Европейский союз (ЕС) не считает нынешнее президентство белорусского лидера Александра Лукашенко законным, так как результаты прошедших в республике 9 августа выборов были «сфальсифицированы», заявил в Европарламенте глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Ведомости07:36
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«Собеседник» нашел у матери главы Минпромторга Мантурова особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать главы Минпромторга Дениса Мантурова, 84-летняя Тамара Мантурова владеет особняком на Клязьминском водохранилище в Москве, предполагаемая стоимость которого составляет около пяти миллиардов рублей.
Дождь05:20
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В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
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