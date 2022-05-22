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Боррель заявил об истощении военных запасов ЕС из-за помощи Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что военные запасы Евросоюза истощены из-за помощи Украине.
RT на русском
Боррель добавил, что военные расходы ЕС снижались с начала кризиса 2008 года и достигли минимума в 2014 году.
RT на русском
"Настало время продвигать вперед европейскую оборону. Нам необходимо укрепить европейскую оборонно-промышленную базу и обеспечить наличие необходимого военного потенциала", — отметил Боррель.
Pravda.Ru
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины.
Ведомости

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Глава евродипломатии Боррель заявил об истощении военных запасов ЕС из-за помощи Украине
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Боррель заявил об истощении военных запасов ЕС из-за поддержки Украины
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Боррель заявил, что запасы военной техники ЕС истощились из-за Украины
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