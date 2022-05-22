Обновление 1.60 для Assassin’s Creed Origins будет включать в себя следующее, согласно примечаниям к патчу: Добавлено меню франшизы; Включена более высокая частота кадров при работе на консоли PlayStation 5. Первоначально Ubisoft объявила о планах обновления 60 кадров в секунду в декабре.