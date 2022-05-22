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Боррель заявил об истощении военных запасов ЕС из-за помощи Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что военные запасы Евросоюза истощены из-за помощи Украине.
RT на русском
Дипломат добавил, что среди прочих причин, повлиявших на уменьшение военных ресурсов Евросоюза, значится сокращение оборонного бюджета, вызванное политикой жесткой экономии.
РИА Новости
"Настало время продвигать вперед европейскую оборону. Нам необходимо укрепить европейскую оборонно-промышленную базу и обеспечить наличие необходимого военного потенциала", — отметил Боррель.
Pravda.Ru
С начала марта ЕС из средств фонда выделил Украине 1,5 миллиарда евро на закупки оружия и военной техники.
Lenta.ru

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Жозеп Боррель заявил, что запасы военной техники Евросоюза истощены из-за помощи Украине
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Боррель заявил об истощении военных запасов ЕС из-за помощи Украине
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Боррель признал истощение запасов военной техники из-за помощи Украине
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