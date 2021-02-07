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Газета.Ru
Газета.Ru

Боррель заявил об отдалении России от Евросоюза

Глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия отдалилась от Евросоюза. Об этом говорится в его блоге на официальном сайте ЕАЭС. По его словам, к такому выводу он пришел по итогом прошедшей встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и "послания российских властей во время этого визита".В источнике
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