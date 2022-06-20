Будьте в Плюсе

Боррель заявил об отсутствии блокады Калининграда

Блокады Калининграда нет, останавливают только товары из санкционного списка, заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД стран ЕС.
Взгляд.ру
«Блокады нет, перевозки пассажиров и товаров между Калининградом и другими регионами России продолжаются. Остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен», – передает ТАСС.
Взгляд.ру
Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву.
РИА Новости
Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов в понедельник заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами.
РИА Новости

Подробнее о событии

Боррель заявил об отсутствии блокады Калининграда
Известия12:28
Глава евродипломатии Боррель: нельзя сравнивать запрет на транзит товаров в Калининград и ситуацию на Украине
Радио Sputnik06:13
Боррель: Блокады Калининграда нет, а Литва лишь выполняет требование ЕС
Life.ru12:20
Боррель заявил, что сухопутный транзит в Калининград продолжается
ТАСС12:14
Глава европейской дипломатии: «России ситуация в Калининграде не коснется»
Новый Калининград.Ru08:39
Боррель заявил об отсутствии блокады Калининграда
Взгляд.ру12:25
Боррель: последствия запрета транзита в Калининград Россию не затронут
Профиль05:47

Интересное

Ряд операторов связи в России стали взимать плату за приобретение SIM-карты

Ряд российских операторов связи начали взимать плату при приобретении SIM-карт.
Известия15:02

Губернатор Алиханов заявил, что посла ЕС вызвали в МИД России из-за ситуации с транзитом

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью журналисту Антону Красовскому в программе «Антонимы» заявил, что посла ЕС вызвали в МИД России из-за ситуации с ограничением транзита ряда товаров в Калининградскую область.
RT на русском16:12

Минтранс назвал Ту-214 претендентом на базовый самолет «Аэрофлота»

«Аэрофлот» и другие российские авиакомпании рассматривают Ту-214 в качестве базовой модели самолетов, на которую планируется переходить, заявил министр транспорта России Виталий Савельев в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1».
РБК14:36

В госорганизациях получат двойную зарплату за командировки в Донбасс

Могут рассчитывать на двойную оплату труда и сотрудники других организаций, которые участвуют в восстановлении объектов инфраструктуры Донбасса.
РБК13:20

Минобороны: ВСУ развернули под Харьковом артбатарею для обстрелов города

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские войска развернули в Харьковской области артиллерийскую батарею для обстрелов Харькова с целью обвинения России.
RT на русском15:32

Bloomberg: Путин через поздравление Си Цзиньпина направил послание Западу

Президент России Владимир Путин через поздравление председателя КНР Си Цзиньпина направил сообщение западным странам, пишет профессор государственного управления в американском колледже Клермонт Маккенна Минсин Пей для Bloomberg.
REGNUM08:01

Фриланд: Канада и США признали сложность отказа от российской нефти для Европы

Канада и США признают, что ситуация с отказом от поставок российской нефти является "более сложной" для стран Европы, и обсуждают с европейскими партнерами данную проблему, заявила в понедельник глава канадского минфина и вице-премьер страны Христя Фриланд.
РИА Новости16:23

NYT: США перешли черту в противостоянии России на Украине под предлогом поддержки Киева

Участие Соединенных Штатов в украинском кризисе все меньше напоминает помощь и все больше становится похожим на действия Вашингтона в конфликте в Йемене, пишет научный сотрудник Defense Priorities Бонни Кристиан в статье для газеты в New York Times.
РИА Новости14:51

ЦБ выступил против перехода к таргетированию курса рубля

Переход к политике таргетирования курса рубля вместо инфляции повлечет за собой ряд неприемлемых последствий для экономики России.
РБК09:40

Леонид Ярмольник опроверг информацию о своем отъезде из РФ

Советский и российский актер Леонид Ярмольник вновь опроверг появившуюся в Telegram-каналах информацию о своем отъезде из России.
ТАСС15:51