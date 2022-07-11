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Боррель заявил об отсутствии единства среди стран G20 в осуждении спецоперации на Украине

Глава дипломатии Евросюза Жозеп Боррель заявил, что позиция организации и государств G7 о спецоперации России на Украине пока не является ключевой среди «Большой двадцатки» (G20).
Lenta.ru
«Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше», – приводит слова Борреля ТАСС.
Взгляд.ру
Боррель напомнил, что в марте 140 стран, включая участниц G20, выступили против спецоперации России на Украине.
Известия
Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины с 24 февраля.
ТК Звезда

Подробнее о событии

Глава евродипломатии Боррель заявил, что не все страны G20 осуждают действия России на Украине
Газета.Ru02:32
Боррель заявил, что позиция ЕС по Украине не преобладает среди стран G20
Известия00:55
Боррель заявил, что точка зрения ЕС на СВО не возобладала на встрече G20
Интерфакс18:42
Боррель: позиция ЕС по Украине не преобладает среди стран G20
RT на русском22:59
Боррель заявил, что позиция ЕС по Украине не преобладает среди стран G20
РБК20:13
Боррель признал, что точка зрения ЕС на спецоперацию не возобладала на встрече G20
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Боррель: точка зрения ЕС о военной операции на Украине не преобладает среди стран G20
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