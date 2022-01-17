«На саммите в Брюсселе в 2021 году союзники договорились, что атаки в направлении космоса, из космоса и в космическом пространстве представляют очевидный вызов для безопасности альянса», — подчеркивается в документе.
Уже весной китайский авторынок пополнит еще одна эксклюзивная модель – лифтбек Volkswagen Lamando L. Пятидверка, созданная специально для Поднебесной, будет выпускаться на совместном предприятии SAIC-Volkswagen, а ее стоимость, по слухам, составит минимум 30 тысяч долларов или 2,3 млн рублей по текущему курсу.
Заслуженный энергетик Украины, бывшая и.о. министра энергетики страны Ольга Буславец допустила, что «Нафтогаз» может пойти на ограничение поставок газа населению и промышленности, а также на «воровство» российского транзитного газа в случае острого дефицита топлива.