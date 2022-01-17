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Боррель заявил о необходимости пересмотра европейской структуры безопасности

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС согласен с тем, что европейскую структуру безопасности нужно пересматривать.
Газета.Ru
Глава дипломатии ЕС указал, что с 1970-х годов «многое изменилось», включая сферу «архитектуры безопасности Европы».
Взгляд.ру
17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности.
Известия
12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Коммерсантъ

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Боррель: ЕС выступает за пересмотр европейской структуры безопасности
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