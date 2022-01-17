Уже весной китайский авторынок пополнит еще одна эксклюзивная модель – лифтбек Volkswagen Lamando L. Пятидверка, созданная специально для Поднебесной, будет выпускаться на совместном предприятии SAIC-Volkswagen, а ее стоимость, по слухам, составит минимум 30 тысяч долларов или 2,3 млн рублей по текущему курсу.