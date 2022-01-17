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Боррель заявил о необходимости пересмотра европейской структуры безопасности

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС согласен с тем, что европейскую структуру безопасности нужно пересматривать.
Газета.Ru
«Пересмотр архитектуры европейской безопасности мог бы быть выгоден всем», — считает он.
РБК
Боррель отметил, что "после общеевропейского совещания в Хельсинки, состоявшегося в 1975 году, произошло много перемен".
ТАСС
Боррель напомнил, что Россию вскоре посетит глава МИД Германии, глава МИД Хорватии находится в Москве.
РИА Новости

Подробнее о событии

Боррель: ЕС выступает за пересмотр европейской структуры безопасности
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Глава евродипломатии Боррель: ЕС согласен с пересмотром европейской структуры безопасности
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Боррель: пересмотр структуры европейской безопасности мог бы дать выгоду всем
ТАССвчера в 15:04
Боррель: ЕС согласен, что европейскую структуру безопасности надо пересматривать
Эхо Москвывчера в 15:26
Боррель заявил о необходимости пересмотра европейской структуры безопасности
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