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Боррель заявил о необходимости реорганизации отношений ЕС и России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что необходимо реорганизовать отношения ЕС и России.
RT на русском
«Мир в Европе может быть построен и должен быть построен только на прочной основе, учитывая соответствующие интересы и проблемы безопасности, но в равной степени уважая национальный суверенитет и территориальную целостность», — отметил Боррель.
Ведомости
Глава дипломатии Евросоюза высказал мнение о том, что данный процесс будет нелегким и может занять много времени, о сроках Боррель не рассказал.
ГЛАС.RU
По словам Борреля, Евросоюз, НАТО и США до начала российской спецоперации на Украине были готовы обсуждать с Москвой все аспекты безопасности.
Pravda.Ru

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