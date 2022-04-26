«Мир в Европе может быть построен и должен быть построен только на прочной основе, учитывая соответствующие интересы и проблемы безопасности, но в равной степени уважая национальный суверенитет и территориальную целостность», — отметил Боррель.
Вооруженные силы Российской Федерации в течение ночи в районе населенного пункта Барвенково уничтожили два украинских зенитных ракетных комплекса С-300, пусковую установку тактических ракет «Точка-У» и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 26 апреля.