США предлагают награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию о шести предполагаемых сотрудниках российских разведслужб, которых американские власти обвиняют в причастности к резонансным кибератакам, сообщил госдепартамент.
Американский журналист Томас Лифсон написал в статье для American Thinker, что был шокирован заявлением главы Пентагона Ллойда Остина о стремлении Соединенных Штатов "ослабить Россию" и поддерживать Киев.
Президент России Владимир Путин согласился с предложением генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша на привлечение Международного комитета Красного Креста (МККК) к эвакуации мирных граждан с завода «Азовсталь» в Мариуполе.