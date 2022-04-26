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Боррель заявил о необходимости реорганизовать отношения ЕС и России

Евросоюзу и России необходимо реорганизовать отношения, а также договориться о гарантиях безопасности и механизмах, позволяющих наладить мирное сосуществование, написал
 глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в своем блоге.
РБК
Боррель также призвал Россию «завершить операцию на Украине волевым решением».
Профиль
Однако же, до урегулирования, ЕС продолжит оказывать поддержку Киеву.
Фонтанка.Ру
Однако, по словам президента России Владимира Путина, Запад наотрез отказался отводить силы НАТО от русских границ, а также давать гарантии нерасширения на восток (в том числе на Украину).
Царьград

Подробнее о событии

Жозеп Боррель заявил, что ЕС необходимо договариваться с РФ по гарантиям безопасности
Газета.Ru17:20
Боррель заявил, что ЕС в будущем должен найти пути реорганизации отношений с Россией
ТАССвчера в 13:41
Боррель заявил о необходимости реорганизовать отношения ЕС и России
РБКвчера в 13:15
Боррель: России и ЕС нужно реорганизовать отношения
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Боррель заявил о необходимости реорганизации отношений ЕС и России
RT на русскомвчера в 12:30
Глава евродипломатии Боррель призвал ЕС договориться о гарантиях безопасности с Россией
Lenta.ruвчера в 12:14
Глава евродипломатии Боррель: Евросоюзу и России необходимо реорганизовать отношения
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