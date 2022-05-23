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Боррель заявил о необходимости создания вооруженных сил ЕС

Евросоюз должен создать армию ради собственной безопасности, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге
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Ямал-Медиа
В Европейском союзе заговорили о создании совместных вооруженных сил ЕС.
ТК Звезда
Боррель также признал, что запасы военной техники ЕС из-за помощи Украине истощились.
Московский Комсомолец
Глава евродипломатии призвал выделять больше средств на оборонный бюджет европейского сообщества.
ТК Звезда

Подробнее о событии

Боррель заявил о необходимости создания вооружённых сил ЕС
RT на русском17:05
Боррель заявил о необходимости создания армии Евросоюза
Газета.Ruвчера в 16:34
Боррель: ЕС должен взять ответственность за свою безопасность, создав собственные ВС
Lenta.ruвчера в 15:40
Боррель признал, что запасы военной техники ЕС из-за помощи Украине истощились
ТАССвчера в 16:00
Боррель: Евросоюзу необходимо создать современные вооруженные силы
Московский Комсомолецвчера в 15:51
Боррель считает, что ЕС для безопасности нужны совместные вооружённые силы
Говорит Москвавчера в 15:46
Глава дипломатии ЕС Боррель: ЕС необходимы современные совместные вооруженные силы
РИА Новостивчера в 16:06

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