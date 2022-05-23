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Боррель заявил о необходимости создания вооруженных сил ЕС

Евросоюз должен создать армию ради собственной безопасности, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге
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Ямал-Медиа
В Европейском союзе заговорили о создании совместных вооруженных сил ЕС.
ТК Звезда
Боррель также признал, что запасы военной техники ЕС из-за помощи Украине истощились.
Московский Комсомолец
Днем ранее председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что страны ЕС привержены сотрудничеству с союзниками и партнерами-единомышленниками, включая США и НАТО, однако Евросоюз намерен добиться большей автономности в экономике и обороне.
Взгляд.ру

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Боррель заявил о необходимости создания вооружённых сил ЕС
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Боррель заявил о необходимости создания армии Евросоюза
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Lenta.ruвчера в 15:40
Боррель: Евросоюзу нужны Европейские вооруженные силы для собственной безопасности
ТАССвчера в 16:00
Боррель: Евросоюзу необходимо создать современные вооруженные силы
Московский Комсомолецвчера в 15:51
Боррель считает, что ЕС для безопасности нужны совместные вооружённые силы
Говорит Москвавчера в 15:46
Глава дипломатии ЕС Боррель: ЕС необходимы современные совместные вооруженные силы
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