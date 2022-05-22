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Боррель заявил о необходимости создания вооружённых сил ЕС

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что объединению необходимо создать европейские вооружённые силы для обеспечения безопасности.
RT на русском
В Европейском союзе заговорили о создании совместных вооруженных сил ЕС.
ТК Звезда
Боррель также признал, что запасы военной техники стран Евросоюза истощились в связи с оказанием помощи Украине.
ТАСС
Боррель также отметил, что "настало время продвигать вперед европейскую оборону".
Газета.Ru

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Боррель заявил о необходимости создания вооружённых сил ЕС
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Боррель считает, что ЕС для безопасности нужны совместные вооружённые силы
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