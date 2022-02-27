Евросоюз не может полностью отключить РФ от SWIFT, поскольку российская экономика связана с экономиками других стран, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренной онлайн-конференции глав МИД 27 стран сообщества.
Президент России Владимир Путин в воскресенье приказал министру обороны Сергею Шойгу перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства в связи с агрессивными заявлениями Запада.
«Национальная администрация развития аэрокосмических технологий КНДР (NADA) совместно с Академией оборонных наук провела в воскресенье важное испытание в рамках разработки разведывательного спутника», — приводит агентство выдержку из сообщения северокорейского ЦТАК.