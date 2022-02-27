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Боррель заявил о невозможности полного отключения России от SWIFT

Евросоюз не может полностью отключить РФ от SWIFT, поскольку российская экономика связана с экономиками других стран, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренной онлайн-конференции глав МИД 27 стран сообщества.
Взгляд.ру
Евросоюз (ЕС) принял решение согласовать отключение ряда российских банков от международной системы SWIFT.
ТАСС
"Отключение [от SWIFT] финансовой системы страны, которая прочно связана с другими странами, другими экономиками, не может быть сделано вот так, как ножницами, за одну ночь", - пояснил Боррель.
ТАСС
Ограничительные меры вводятся в связи с тем, что недавно Россия начала военную операцию по поддержке ЛДНР.
Народные новости

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