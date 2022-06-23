РИА НовостиБоррель заявил о нежелании ЕС блокировать морские перевозки между Россией и КалининградомЕвропейский союз не желает блокировать трафик между Россией и Калининградской областью, заявил верховный комиссар Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.РИА НовостиНа минувшей неделе Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза.РИА НовостиВ Литве в свою очередь заявили, что страна соблюдает санкции ЕС против России без введения односторонних или дополнительных ограничений на транзит товаров через свою территорию.ВедомостиВ список запрещенных товаров входят строительные материалы, цемент, металлы и «ряд других товаров, важных как для строительства, так и для производства», сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.Курьер. Среда. БердскЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВГазета.RuЗакC.РуPravda.RuТК ЗвездаРБККомсомольская правдаПолитРоссияПятый каналВечерняя МоскваКурьер. Среда. БердскАбзацLife.ruREGNUMТелеканал 360°ЦарьградКапитал страныAnewsRT на русскомRuBaltic.RuПодробнее о событииБоррель заявил о нежелании ЕС блокировать морские перевозки между Россией и КалининградомИзвестиявчера в 13:42Боррель: ЕС не хочет блокировать трафик между Россией и Калининградской областьюГазета.Ruвчера в 12:34Боррель исключил транзитную блокаду Калининградской областиРБКвчера в 12:00Боррель заявил о нежелании ЕС блокировать морские перевозки между Россией и КалининградомРИА Новостивчера в 11:58Боррель заявил, что ЕС не хочет блокировать трафик между Россией и КалининградомТАССвчера в 12:38Боррель заявил о нежелании ЕС блокировать морской трафик между Россией и КалининградомLenta.ruвчера в 11:09Боррель заявил, что ЕС не желает блокировать трафик между Россией и КалининградомRT на русскомвчера в 11:03Показать ещёОценить1,3KПоделиться