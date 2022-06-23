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Боррель заявил о нежелании ЕС блокировать морские перевозки между Россией и Калининградом

Европейский союз не желает блокировать трафик между Россией и Калининградской областью, заявил верховный комиссар Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости
На минувшей неделе Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза.
РИА Новости
В Литве в свою очередь заявили, что страна соблюдает санкции ЕС против России без введения односторонних или дополнительных ограничений на транзит товаров через свою территорию.
Ведомости
В список запрещенных товаров входят строительные материалы, цемент, металлы и «ряд других товаров, важных как для строительства, так и для производства», сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Курьер. Среда. Бердск

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Боррель заявил о нежелании ЕС блокировать морские перевозки между Россией и Калининградом
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Боррель: ЕС не хочет блокировать трафик между Россией и Калининградской областью
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Боррель исключил транзитную блокаду Калининградской области
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Боррель заявил о нежелании ЕС блокировать морские перевозки между Россией и Калининградом
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Боррель заявил о нежелании ЕС блокировать морской трафик между Россией и Калининградом
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Боррель заявил, что ЕС не желает блокировать трафик между Россией и Калининградом
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