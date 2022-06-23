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Боррель заявил о нежелании ЕС блокировать морские перевозки между Россией и Калининградом

Европейский союз не желает блокировать трафик между Россией и Калининградской областью, заявил верховный комиссар Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости
Боррель указал, что в ближайшее время Еврокомиссия должна будет предоставить разъяснения о порядке исполнения антироссийских санкций в контексте транспортного сообщения с Калининградом.
ТАСС
Российский МИД выразил протест и пообещал «практический», а не дипломатический ответ.
РБК
В Кремле заявили, что российские власти готовят «конкретные меры» в ответ на ограничение Литвой транзита товаров в Калининградскую область.
Коммерсантъ

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Боррель: ЕС не хочет блокировать трафик между Россией и Калининградской областью
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