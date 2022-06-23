РИА НовостиБоррель заявил о нежелании ЕС блокировать морские перевозки между Россией и КалининградомЕвропейский союз не желает блокировать трафик между Россией и Калининградской областью, заявил верховный комиссар Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.РИА НовостиБоррель указал, что в ближайшее время Еврокомиссия должна будет предоставить разъяснения о порядке исполнения антироссийских санкций в контексте транспортного сообщения с Калининградом.ТАССРоссийский МИД выразил протест и пообещал «практический», а не дипломатический ответ.РБКВ Кремле заявили, что российские власти готовят «конкретные меры» в ответ на ограничение Литвой транзита товаров в Калининградскую область.КоммерсантъЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВГазета.RuЗакC.РуPravda.RuТК ЗвездаРБККомсомольская правдаПолитРоссияПятый каналВечерняя МоскваАбзацLife.ruREGNUMТелеканал 360°ЦарьградКапитал страныAnewsRT на русскомRuBaltic.RuПодробнее о событииБоррель: ЕС не хочет блокировать трафик между Россией и Калининградской областьюГазета.Ruвчера в 12:34Боррель заявил, что ЕС не хочет блокировать трафик между Россией и КалининградомТАССвчера в 12:38Самое цитируемоеБоррель исключил транзитную блокаду Калининградской областиРБКвчера в 12:00Боррель заявил о нежелании ЕС блокировать морские перевозки между Россией и КалининградомРИА Новостивчера в 11:58Боррель заявил о нежелании ЕС блокировать морские перевозки между Россией и КалининградомИзвестиявчера в 13:42Боррель заявил о нежелании ЕС блокировать морской трафик между Россией и КалининградомLenta.ruвчера в 11:09Боррель заявил, что ЕС не желает блокировать трафик между Россией и КалининградомRT на русскомвчера в 11:03Показать ещёОценить1,2KПоделиться