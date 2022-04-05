Запад хочет решать проблемы в экономике и энергетике за счет России, заявляют о возможной национализации российских активов, но так можно далеко зайти - это обоюдоострое оружие, заявил президент РФ Владимир Путин.
Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в ходе бюджетных слушаний в палате представителей заявил о том, что вероятность крупного конфликта между великими державами растет, сообщает РИА "Новости".
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства подрыва украинскими силовиками цистерн с химическими веществами в городе Рубежное в ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ.