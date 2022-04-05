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Боррель заявил о высылке сотрудников постпредства России при ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что решил выслать ряд сотрудников постпредства России при Европейском союзе.
RT на русском
В конце марта Бельгия объявила о высылке 21 сотрудника посольства и торгового представительства России в Брюсселе, а также генконсульства в Антверпене.
РИА Новости
В последние недели ряд стран ЕС объявляли о высылке российских дипломатов.
RuBaltic.Ru
Дания сообщила о предстоящей высылке 15 дипломатов.
Известия

Подробнее о событии

Нескольких сотрудников миссии России при ЕС объявили персонами нон грата
ТАСС11:19
Боррель объявил высылку ряда дипломатов из постпредства РФ при ЕС
Московский Комсомолец09:18
Боррель объявил нескольких сотрудников миссии России при ЕС персонами нон грата
Lenta.ru09:55
Боррель: из постпредства РФ при Евросоюзе вышлют ряд дипломатов
Известия09:42
Из постпредства России при ЕС выдворят нескольких дипломатов
Интерфакс09:20
Боррель заявил о высылке сотрудников постпредства России при ЕС
RT на русском10:30
Глава евродипломатии Боррель анонсировал высылку российских сотрудников постпредства
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