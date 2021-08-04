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Борщевой набор в Курской области подешевел почти вдвое

Курская область в числе лучших по количеству рейдов, в ходе которых велся мониторинг цен на овощи из списка борщевого набора.
Курские известия
По оценкам Министерства сельского хозяйства, цены на овощи из «борщевого набора» постепенно снижаются по всей России.
ГТРК Курск
Одним из решений проблемы стало увеличение сезонных плодовоовощных ярмарок.
Курская правда
Стабилизировать цены позволяют оптовые ярмарки, которые сейчас работают по выходным дням в Курске и районах области.
ТРК Сейм (Курск)

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В Курской области ведется мониторинг цен

ГТРК Курсквчера в 14:35

Цена «борщевого набора» в Курской области уменьшилась в 3 раза

Kurskcity.ruвчера в 10:26

Цены на овощи «борщевого набора» продолжают снижаться

Российская газетавчера в 13:05

В Курской области отмечается снижение стоимости продуктов «борщевого набора»

Курск сегоднявчера в 10:58

Борщевой набор в Курской области подешевел почти вдвое

Курские известиявчера в 14:00

В Курской области стоимость «борщевого набора» снизилась в 3 раза

ТРК Сейм (Курск)вчера в 11:12

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