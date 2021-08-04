Японская ассоциация производителей камер CIPA, объединяющая Canon, Fujifilm, Nikon, Olympus, Panasonic, Ricoh, Sony и других производители фототехники, опубликовала данные о продажах цифровых камер в июне текущего года.
Украина ужесточает правила въезда в страну из-за COVID-19 для граждан, которые прибывают в страну из России и Индии, для них вводится обязательная самоизоляция, если они находились в этих странах последние семь дней до пересечения украинской границы.
Джеймс Мэдор (James Meador), независимый исследователь из Калифорнийского технологического института, США, обнаружил признаки, указывающие на то, что взлетный модуль миссии «Аполлон-11» может до сих пор обращаться вокруг Луны.