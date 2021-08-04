В комитете промышленности, торговли и предпринимательства Курской области отмечают, что снижению цен будет способствовать и увеличение бесплатных и льготных торговых мест для фермеров и владельцев ЛПХ.
Ранее со ссылкой на губернатора Ставрополья Владимира Владимирова сообщалось, что на канале вблизи города Невинномысска сегодня были замечены трое детей, которые пытались покорить его бурное течение на надувной лодке.
Вахтовый автобус на базе КамАЗа, который перевозил работников одного из предприятий, столкнулся с грузовиком Hyundai в Прокопьевском районе Кемеровской области, пострадали 11 человек, сообщает ГУМВД по региону.
Напомним, что на Гран-при Венгрии победу одержал Эстебан Окон из «Альпин», Алонсо и Хэмилтон заняли пятое и второе место соответственно, однако оба пилота поднялись в итоговом протоколе после дисквалификации Феттеля.
Ранее, по данным ряда СМИ, идею, что Россия может ввести налог на мясо в связи с глобальным изменением климата, высказал спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.