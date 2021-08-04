На Ставрополье завели дело из-за гибели троих подростков в водоеме

Ранее со ссылкой на губернатора Ставрополья Владимира Владимирова сообщалось, что на канале вблизи города Невинномысска сегодня были замечены трое детей, которые пытались покорить его бурное течение на надувной лодке.