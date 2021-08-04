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Борщевой набор в Курской области подешевел почти вдвое

Курская область в числе лучших по количеству рейдов, в ходе которых велся мониторинг цен на овощи из списка борщевого набора.
Курские известия
Меры по стабилизации цен на сезонные овощи проводят комплексные.
ТРК Сейм (Курск)
Капуста - 39 рублей, лук - 29 рублей, цена на морковь снизилась на 14%, на огурцы и помидоры на 5-6%.
Kurskcity.ru
В комитете промышленности, торговли и предпринимательства Курской области отмечают, что снижению цен будет способствовать и увеличение бесплатных и льготных торговых мест для фермеров и владельцев ЛПХ.
Kurskcity.ru

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Цена «борщевого набора» в Курской области уменьшилась в 3 раза

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